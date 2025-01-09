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Сіярто пригрозив заблокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російських енергоносіїв

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 06:32
Сіярто пригрозив заблокувати вступ України до ЄС через зупинку транзиту російських енергоносіїв
Петер Сіярто. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про можливість блокування вступу України до Європейського Союзу у відповідь на реєстрацію у Верховній Раді України законопроєкту №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

Джерело: Сіярто в соцмережі Facebook

Деталі: Сіярто нагадав, що рішення про прийняття нових членів до ЄС ухвалюються колективно та одноголосно всіма країнами-членами. Він підкреслив, що кожна держава має суверенне право обирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв, необхідних для її функціонування, і що зовнішній вплив у цьому питанні є неприпустимим.

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Пряма мова: "Кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для роботи. Ніхто ззовні не може впливати на це. Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії.

Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС".

Передісторія:

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  • В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. 
  • Напередодні Сійярто звинуватив Україну в тому, що та поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.
  • Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.
  • Група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної партії SNS Андреєм Данко 10 січня вирушить до Росії, аби "розвивати діалог" після візиту прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

УгорщинаЄСенергетика
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