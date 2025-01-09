Президент США Джо Байден став прадідом

Вперше в історії Сполучених Штатів чинний президент став прадідом: старша онука Джо Байдена народила сина.

Джерело: CBS News

Деталі: Президент Байден на пресконференції в Каліфорнії повідомив, що в середу його старша онука, Наомі Байден, народила первістка.

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Наомі є донькою Гантера Байдена, другого сина президента. Новонародженого назвали Вільям Бреннон Ніл IV на честь брата його батька, який трагічно загинув у віці 19 років в автомобільній аварії понад 15 років тому.

Наомі оголосила про вагітність у листопаді 2024 року. У 2022 році вона одружилася з Пітером Нілом у Білому домі, що стало історичною подією – вперше онука президента уклала шлюб у резиденції глави держави.

5 січня в інтерв’ю USA Today у Білому домі Байден повідомив, що його онуці планують зробити кесарів розтин. "Незабаром я стану прадідом, Господи Ісусе!", – сказав він.

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У дописі в Instagram перша леді Джилл Байден поділилася фотографією, на якій вона та президент тримають праонука.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

У президента є семеро онуків, з якими він часто спілкується.