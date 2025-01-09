На Курщині бої не припиняються, росіяни штурмували позиції ЗСУ майже 50 разів

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 192 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація – на Покровському і Курахівському напрямках, де загалом відбулося 80 боїв, також не припиняються бої на утримуваному ЗСУ Курському плацдармі, де оборонці відбили 47 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

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На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку.

В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються.

На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.