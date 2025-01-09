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Остін: Росія не має всіх переваг в Україні, як здається

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 08:47
Остін: Росія не має всіх переваг в Україні, як здається
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін, який невдовзі піде у відставку, в інтерв'ю Bloomberg News заявив, що навіть незважаючи на те, що Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, які ускладнять будь-які спроби закріпити свої досягнення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю

Пряма мова Остіна: "Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому".

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Деталі: За словами Остіна, це міркування має бути враховане в будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація Дональда Трампа.

Він сказав, що росіяни "також не позбавлені викликів": "Вони поїхали до КНДР, Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей". За даними Києва та його союзників, Північна Корея відправила тисячі військових до Росії.

Тим часом, Україна продовжує нарощувати свій потенціал, сказав Остін.

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Окупація великих територій України також потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню, сказав він. "Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати її", – сказав він.

Остін відповів на критику з боку деяких європейських та українських посадовців, що адміністрація президента Джо Байдена не має чіткої стратегії підтримки України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію", – сказав Остін про цю стратегію. "Втрати 700 000 військових вбитими і пораненими – це було б неможливо уявити три роки тому", – сказав він, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Він навів Сирію як ще один приклад стратегічного успіху в допомозі Україні протистояти Росії. За словами Остіна, через те, що Путін присвятив так багато зусиль Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику, нині поваленому диктатору Башару Асаду.

Без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії це ставить під сумнів здатність Путіна підтримувати свої зусилля в Африці, сказав Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін також вважає американське лідерство ключовим у військовій підтримці України, яка майже три роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Передісторія:

  • Очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.
  • Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.
  • Того ж дня, за інформацією ЗМІ, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн.

війнаРосіяУкраїнаСША
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