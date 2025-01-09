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ППО збила 46 російських дронів, інші 24 не досягли цілей – Повітряні сили

Анастасія ПроцЧетвер, 9 січня 2025, 09:17
ППО збила 46 російських дронів, інші 24 не досягли цілей – Повітряні сили
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 9 січня росіяни атакували Україну 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; жоден дрон не досягнув цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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24 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені  (без негативних наслідків)".

Деталі: Зазначається, що через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

За даними ПС, росіяни запускали безпілотники з районів російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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