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У Данії серйозно стурбовані заявами Трампа про Гренландію – CNN

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 09:34
У Данії серйозно стурбовані заявами Трампа про Гренландію – CNN
Фото: Getty Images

У Копенгагені міркують, як реагувати на заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію, та отримують сигнали про те, що це не просто жарти. Данські посадовці нібито отримали сигнали від радників і соратників Трампа про те, що він цілком серйозно говорить про свої плани на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Наразі данські посадовці міркують, як відреагувати на заяви Трампа так, щоб не розсваритися зі стратегічним союзником.

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Один зі співрозмовників CNN серед данських посадовців зауважив, що загальні обставини зараз зовсім інакші, ніж коли Трамп активно говорив про Гренландію у 2019 році. Ще один додав, що цього разу "це виглядає набагато серйозніше".

У Копенгагені схиляються до думки, що відверта розмова з Трампом на цю тему буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу. 

У середу очільник МЗС Ларс Люкке Расмуссен вже просигналізував, що Данія зацікавлена почати розмову з майбутньою адміністрацією. 

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"Ми відкриті до діалогу з американською стороною про те, як ми могли би співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб задовольнити амбіції США", – зазначив він.

Гренландію давно розглядають як важливу стратегічну точку для США, зокрема у разі прямої конфронтації з Росією. 

Проте, пише CNN на основі анонімних коментарів, посадовці і у США, і у Данії не розуміють "одержимості" Трампа Гренландією, зокрема через те, що Сполучені Штати вже мають військову базу у Гренландії і тісно співпрацюють з Данією щодо безпекових заходів в Арктиці.

Один зі співрозмовників пов’язує це з тим, що Гренландія рано чи пізно може проголосити незалежність, і тоді невідомо, якою буде позиція місцевої влади, чи не виявиться вона прихильною до Росії і Китаю, чи залишиться Гренландія у НАТО.  

Одночасно зауважують, що для США було би викликом підтримувати безпекові заходи довкола Гренландії, якими зараз опікується данський флот, починаючи від прокладання шляхів у кризі. 

Передісторія:

  • Увага до питання загострилася після поновлення заяв Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію до США. Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
  • Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними
  • Неофіційно повідомляли, що на 9 січня Фредеріксен зібрала на обговорення щодо погроз Трампа лідерів партій у данському парламенті.

ДаніяТрамп
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