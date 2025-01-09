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Уряд Вірменії запустив процес вступу країни в ЄС: схвалено законопроєкт

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 09:57
Уряд Вірменії запустив процес вступу країни в ЄС: схвалено законопроєкт
фото: Getty Images

Вірменський уряд на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу". Питання на розгляд уряду представив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.am

Пряма мова Мірзояна: "Законопроєкт про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію".

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Деталі: За його словами, в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", – сказав Мірзоян.

Він також згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії.

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"Очевидно, що ЄС має дуже багаті демократичні традиції, сильні демократичні інститути, вільне конкурентне середовище, сучасну економіку і передову науку. Ви, пане прем'єр-міністр, також заявили в Європарламенті, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки ЄС вважає це можливим.

Ми також побачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС", – заявив міністр закордонних справ.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

Після схвалення урядом законопроєкт має також пройти голосування в парламенті.

В попередні місяці в рамках ініціативи "Євроголос" у Вірменії відбувався збір підписів з вимогою негайно розпочати процес вступу до ЄС.

Передісторія:

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ВірменіяЄС
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