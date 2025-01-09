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Умєров: На "Рамштайні" узгодять плани підтримки України до 2027 року

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 12:00
Умєров: На Рамштайні узгодять плани підтримки України до 2027 року
Рустем Умєров. фото з Facebook

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров підтвердив, що на засіданні формату "Рамштайн" 9 січня мають затвердити погоджені з Києвом плани підтримки України на найближчі два роки за вісьмома напрямками.у

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра в Facebook

Деталі: Умєров повідомив, що перед основним засіданням "Рамштайну" вже мав двосторонню зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, де обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці.

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"Сьогодні лідери коаліцій (спроможностей. – ред.) затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року.

Ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери", – деталізував міністр оборони.

Що передувало: 8 січня в Пентагоні вже розкрили, що Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.

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Цього ж дня, за інформацією ЗМІ, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму 500 млн доларів.

Рамштайндопомога УкраїніМіноборони
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