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Українці майже не довіряють судам і прокурорам – опитування

Альона Мазуренко Четвер, 9 січня 2025, 12:11
Українці майже не довіряють судам і прокурорам – опитування
фото: pixabay

За результатами опитування КМІС, серед українців критично низький рівень довіри до судів та прокурорів. Так, лише 12% українців довіряють судам і 9% – прокурорам. 

Джерело: опитування КМІС, яке провели 2 - 17 грудня 2024 року

Дослівно: "Критично низькою лишається довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно, 63% і 67%. Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася".

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Деталі: Соціологи відзначили, що формально за останній рік рівень довіри судам і прокурорам істотно не погіршився, але інші дані показують, що сприйняття ситуації із справедливістю стає більш гострою.

Так, у вересні 2023 року КМІС ставив запитання щодо сприйняття корупції і 59% відповіли, що "в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією, є позитивні зрушення", а 36% відповіли, що "Україна є безнадійно корумпованою, позитивних змін немає".

У вересні 2024 року за новими даними соціологів уже 48% вірили, що в Україні є спроби боротьби з корупцією, а частка тих, хто скоріше згоден з безнадійною корумпованістю, зросла до 47%.

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Уже в грудні 2023 року 55% українців вважали, що корупціонерів треба карати якомога швидше, навіть якщо це буде з порушенням законів.

 

Довідково: Опитування 2 - 17 грудня 2024 року  проводили методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 985 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

опитуванняпрокуратурасуд
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