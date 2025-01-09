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Росіяни КАБами вдарили по Херсону: постраждали 9 людей

Анастасія ПроцЧетвер, 9 січня 2025, 12:17
Росіяни КАБами вдарили по Херсону: постраждали 9 людей
ФОТО:ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Зранку російські військові вдарили з авіації по Херсону з авіації. Відомо про дев'ятьох постраждалих, є влучання в підприємство і дитячий садок.

Джерело: Херсонська ОВА, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Було випущено три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

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Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок".

 
фото:Херсонська міська військова адміністрація

Деталі: Згодом Мрочко повідомив ще про 5 постраждалих внаслідок російського авіаудару по Херсону. Зазначається, що чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті.

 
фото:Херсонська міська військова адміністрація

52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

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Також до лікарні доправили жінку 1961, чоловіка 1957 р.н. і 56-річний херсонець. Наразі їх дообстежують.

Оновлено: О 14:03 в ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 9.

Передісторія:

  • Внаслідок ранкової російської атаки по селищу Незламне Херсонської області загинула жінка.

Херсон
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