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Окупанти обстріляли Незламне на Херсонщині: загинула жінка

Анастасія ПроцЧетвер, 9 січня 2025, 11:48
Окупанти обстріляли Незламне на Херсонщині: загинула жінка
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок ранкової російської атаки по селищу Незламне Херсонської області загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Пряма мова: "Близько 08:30 під російським ударом опинилося Незламне Білозерської громади".

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Деталі: За словами Прокудіна,  смертельні поранення зазнала жінка, яка перебувала на вулиці. Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Читати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

Передісторія:

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  • 9 січня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки 8 січня на Берислав Херсонської області загинув 27-річний чоловік.

Херсонська областьобстрілжертви
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