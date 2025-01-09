Окупанти обстріляли Незламне на Херсонщині: загинула жінка
Четвер, 9 січня 2025, 11:48
Внаслідок ранкової російської атаки по селищу Незламне Херсонської області загинула жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Близько 08:30 під російським ударом опинилося Незламне Білозерської громади".
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Деталі: За словами Прокудіна, смертельні поранення зазнала жінка, яка перебувала на вулиці. Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблої.
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Передісторія:
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- 9 січня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки 8 січня на Берислав Херсонської області загинув 27-річний чоловік.