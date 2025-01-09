Сили оборони відбили масований штурм ворога на Курщині: поклали роту загарбників

Бійці 47-ї бригади "Маґура" разом із суміжниками Сил оборони України відбили масований штурм росіян на Курщині, знешкодивши майже роту загарбників.

Джерело: "Маґура" в Telegram

Деталі: Зазначається, що ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Противник також намагався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі – загалом близько 50 одиниць техніки.

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Сили оборони відбили масований штурм росіян на Курщині

відео - 47 бригада "Маґура" pic.twitter.com/xc4PTkbFgq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2025

Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" – воїни бригади "Маґура" із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів.

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Щодо бойових втрат ворога в особовому складі вони складають фактично роту: 45 росіян знищено, 53 – поранено.