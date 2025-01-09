Майбутній радник Трампа пояснив, чому той хоче придбати Гренландію

Конгресмен Майк Волц, який у майбутній адміністрації Дональда Трампа стане його радником з питань нацбезпеки, пояснив, чому взяття під контроль Гренландії є важливим для обраного президента.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: За його словами, Гренландія важлива для національної безпеки Сполучених Штатів.

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"У вас є Росія, яка намагається стати королем Арктики, маючи 60 з гаком криголамів, деякі з яких – ядерні. У нас їх два, і один щойно загорівся", – сказав майбутній радник Трампа.

Крім того, він додав, що "йдеться про корисні копалини і природні ресурси".

"Зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці задіюють криголами і просуваються туди ж. Так що це нафта і газ. Це наша національна безпека", – зауважив Волц.

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За даними ЗМІ, Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Раніше він відмовився виключити використання військових або економічних дій для взяття заморської данської території під контроль після того, як він вступить на посаду 20 січня.

Данія відповіла на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається.