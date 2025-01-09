Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Майбутній радник Трампа пояснив, чому той хоче придбати Гренландію

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 9 січня 2025, 12:53
Майбутній радник Трампа пояснив, чому той хоче придбати Гренландію
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Конгресмен Майк Волц, який у майбутній адміністрації Дональда Трампа стане його радником з питань нацбезпеки, пояснив, чому взяття під контроль Гренландії є важливим для обраного президента.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: За його словами, Гренландія важлива для національної безпеки Сполучених Штатів.

Реклама:

 "У вас є Росія, яка намагається стати королем Арктики, маючи 60 з гаком криголамів, деякі з яких – ядерні. У нас їх два, і один щойно загорівся", – сказав майбутній радник Трампа.

Крім того, він додав, що "йдеться про корисні копалини і природні ресурси".

"Зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці задіюють криголами і просуваються туди ж. Так що це нафта і газ. Це наша національна безпека", – зауважив Волц.

РЕКЛАМА:

За даними ЗМІ, Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Раніше він відмовився виключити використання військових або економічних дій для взяття заморської данської території під контроль після того, як він вступить на посаду 20 січня.

Данія відповіла на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається

ТрампгрошінафтаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
Уряд пом'якшив тариф на електроенергію українцям, які використовують електроопалення
Усі новини...
Трамп
У посольстві РФ заявили, що майбутнє Гренландії мають вирішувати самі гренландці
Трамп всерйоз налаштований взяти під контроль Гренландію, але не силою – ЗМІ
У Данії серйозно стурбовані заявами Трампа про Гренландію – CNN
Останні новини
23:34
Новини економіки 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка
23:30
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень
23:02
фотоУ Києві відкрилось посольство Албанії
23:01
У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка
22:53
Ленура Іслямова зняли із командування створеного ним 48-го штурмового батальйону
22:18
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
22:01
У прокат виходить "Смерть Путіна": чи варто його дивитися
21:59
У Канаді пара отримала свої весільні фото через 56 років після одруження: у чому причина
21:53
У Румунії виявили уламки двох російських БпЛА після нічної атаки на Україну
21:33
Зеленський провів Ставку щодо виробництва української зброї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: