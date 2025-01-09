Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Зеленський: КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 13:52
Зеленський: КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України
Володимир Зеленський, фолто: Getty Images

Президент Володимир Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині повідомив, що втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти України, становлять 4 тисячі осіб пораненими і вбитими.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію. Він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну".

Реклама:

Деталі: За ловами президента, Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогодні вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Що було раніше:

  • Американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.
  • У Пентагоні раніше прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.
  • За даними Зеленського, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині у грудні перевищила вже 3 тисячі осіб.

КНДРвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  

оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир

Уряд пом'якшив тариф на електроенергію українцям, які використовують електроопалення

Президент присвоїв звання Героя України десантнику Масловському, який загинув у ножовому бою з ворогом

фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по Кривому Рогу: 4 загиблих, кількість поранених зросла до 7

В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку

Усі новини...
КНДР
Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів – США
Спецпризначенець КНДР обікрав росіян: ССО оприлюднили нову сторінку його щоденника
ССО знищили групу північнокорейських військових на Курщині
Останні новини
16:53
Три випадки за тиждень: у Львові ушпиталили хлопців, які робили петарди за інструкцією з TikTok
16:47
біатлонУкраїна показала найкращий результат у сезоні в чоловічій естафеті
16:37
NYT: США оприлюднили секретну інформацію щодо співпраці з Україною у виробництві БПЛА
16:25
Samsung розробила ШІ-функції для нових телевізорів у співпраці з OpenAI
16:19
ЄС поглинає російський газ з рекордною швидкістю, попри зупинку транзиту - POLITICO
15:56
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
15:52
Цукерберг пообіцяв не перешкоджати реалізації планів Трампа – джерела
15:50
ОАЕ запустили першу в світі цілодобову сонячну електростанцію
15:46
оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
15:44
Уряд пом'якшив тариф на електроенергію українцям, які використовують електроопалення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: