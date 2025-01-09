Зеленський: КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України

Президент Володимир Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині повідомив, що втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти України, становлять 4 тисячі осіб пораненими і вбитими.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію. Він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну".

Реклама:

Деталі: За ловами президента, Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогодні вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Що було раніше: