Зеленський: КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України
Четвер, 9 січня 2025, 13:52
Президент Володимир Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині повідомив, що втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти України, становлять 4 тисячі осіб пораненими і вбитими.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Зеленського: "Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію. Він подвоює їх. Він навіть почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати цю війну".
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Деталі: За ловами президента, Північна Корея вивчає сучасні методи ведення війни. Вони не цінують своїх людей. На сьогодні вони втратили 4000 осіб", - сказав Зеленський на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Що було раніше:
- Американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.
- У Пентагоні раніше прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.
- За даними Зеленського, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині у грудні перевищила вже 3 тисячі осіб.