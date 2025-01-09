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На "Рамштайні" оголосили про пакет військової допомоги США Україні на $500 млн

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 13:59
На Рамштайні оголосили про пакет військової допомоги США Україні на $500 млн
Ллойд Остін. фото Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання на американській авіабазі в німецькому місті Рамштайн 9 січня оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні на суму $500 мільйонів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Остін заявив, що його "надихає" участь країн у цій контактній групі, завдяки допомозі яких Україна може "продовжувати оборонятися".

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За словами очільника Пентагону, російські окупаційні війська продовжують свій наступ на сході України, а самі українці стикаються з масованими ракетними атаками РФ по енергетичній інфраструктурі, через що зима є достатньо складною для мирного населення.

"У лютому буде три роки з початку повномасштабної війни і її наслідки дуже значні для всіх нас. Якщо Путін поглине Україну, його апетити тільки зростуть...Тоді ми побачимо ще більше насилля...І ми досі віддані тому, щоб не допустити цього", – сказав він.

Він нагадав, що Україні надали допомоги, загальною сумою на понад 122 мільярди доларів.

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"І сьогодні я роблю оголошення про ще один пакет на суму 500 мільйонів доларів", – оголосив Остін.

Пакет, зокрема включає ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійскі снаряди і ракети класу "повітря – земля", а також обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Що передувало: 8 січня Пентагоні вже розкрили, що Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.

Остін також раніше зазначав, що навіть незважаючи на те, що Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, які ускладнять будь-які спроби закріпити свої досягнення.

Рамштайндопомога УкраїніСША
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