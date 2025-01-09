Кандидат у президенти Польщі: "Сьогодні я не бачу Україну ні в ЄС, ні в НАТО"

Кароль Навроцький, який є кандидатом у президенти Польщі, та підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" заявив журналістам, що не бачить поки Україну членом Європейського Союзу чи НАТО.

Джерело: про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ні в Європейському Союзі, ні в НАТО - поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

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Деталі: Кандидат, якого підтримує партія "Право і справедливість", водночас підкреслив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.

Він заявив, що домовленість про ексгумацію, досягнута між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, була "непотрібним трюком очільника польської дипломатії", а все питання було "введене у внутрішню кампанію", коли Сікорський боровся з Рафалом Тшасковським за номінацію для участі у президентських виборах.

"Ми в Інституті національної пам'яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним.

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Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті (...) може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польська справа для нас набагато важливіша. Хотілося б прориву, але його поки що немає", – пояснив Навроцький, який очолює Інститут національної пам'яті Польщі..

Навроцький уточнив, що як президент Республіки Польща "дасть зрозуміти українській стороні, що наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей".

"Для мене інтереси поляків є важливішими, ніж поплескування по спині", - підкреслив він.

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