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Рада у першому читанні схвалила знижку в 50% штрафу для тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані

Альона Мазуренко , Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 9 січня 2025, 14:28
Рада у першому читанні схвалила знижку в 50% штрафу для тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані
фото: Дмитро Ларін УП

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 12093, яким пропонується дати змогу тим, хто не уточнив свої персональні дані, знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Джерело: співрозмовники УП серед народних депутатів, законопроєкт 12093

Деталі: Відповідне рішення у Раді підтримали 231 народний депутат.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та адресу проживання, як вимагав закон про посилення мобілізації.

Неуточнення цих даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Дослівно пояснювальна записка: "А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні".

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Законотворці зазначають, що ключова проблема, яку пропонується розв’язати – "надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру".

Такі зміни спростять процедуру розгляду адмінправопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість тим, хто не уточнив дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн).

Для цього військовозобов’язаним буде потрібно самостійного ініціювати розгляд справи і стягнення коштів через Резерв+.

Депутати очікують, що такою можливістю скористається велика кількість громадян. Крім того, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися "знижкою" у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення".

Авторами проекту виступають члени комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

ТЦКзаконодавствоштрафиВерховна Рада
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