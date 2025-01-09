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Туск про заяву кандидата в президенти Навроцького щодо України: Вам не соромно?

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 9 січня 2025, 14:58
Туск про заяву кандидата в президенти Навроцького щодо України: Вам не соромно?
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив слова опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Туска у себе в X (Twitter)

Деталі: У контексті висловлювань Навроцького польський прем’єр звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського – політсили, яка підтримує кандидатуру Навроцького на виборах.

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"Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?", – зазначив Туск.

В одному з телевізійних ефірів, коли ведучий нагадав, що "Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО" і запитав, яка думка з цього приводу у Кароля Навроцького, той відповів, що з цього питання у нього "є фіксована думка".

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО", – зазначив Навроцький.

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Останнє опитування показало, що на президентських виборах у Польщі кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців, Навроцького готові підтримати 28,8%. 

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.

Польща
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