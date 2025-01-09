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В ЄС запевнили, що візьмуть провідну роль у допомозі Україні, якщо США не будуть готові

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 9 січня 2025, 15:24
В ЄС запевнили, що візьмуть провідну роль у допомозі Україні, якщо США не будуть готові

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз готовий взяти на себе провідну роль у допомозі України за відсутності підтримки з боку США.

Джерело: "Європейська правда", Каллас перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн" 9 січня, Tagesschau

Деталі: За словами глави європейської дипломатії, Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу, "якщо Сполучені Штати не будуть готові до цього".

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Каллас також порадила не спекулювати на темі майбутнього американської підтримки на цьому етапі.

Вона припустила, що, незалежно від того, хто очолює країну, США "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою. 

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Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Але водночас він казав, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, і "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з цим.

ЄССШАУкраїназброя
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