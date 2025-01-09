В ЄС запевнили, що візьмуть провідну роль у допомозі Україні, якщо США не будуть готові
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз готовий взяти на себе провідну роль у допомозі України за відсутності підтримки з боку США.
Джерело: "Європейська правда", Каллас перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн" 9 січня, Tagesschau
Деталі: За словами глави європейської дипломатії, Євросоюз готовий взяти на себе ініціативу, "якщо Сполучені Штати не будуть готові до цього".
Каллас також порадила не спекулювати на темі майбутнього американської підтримки на цьому етапі.
Вона припустила, що, незалежно від того, хто очолює країну, США "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".
На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.
Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".
Але водночас він казав, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, і "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з цим.