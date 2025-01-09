Пентагон розкрив вміст допомоги Україні: ракети до ППО, обладнання для F-16
У Пентагоні оголосили, що увійшло до пакета військової допомоги для Україні на суму $500 мільйонів, який анонсував очільник відомства Ллойд Остін.
Джерело: заява пресслужби американського оборонного відомства, "Європейська правда"
Деталі: Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.
За даними Пентагону, до нього увійшли:
- Ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони;
- ракети класу "повітря-земля";
- допоміжне обладнання для F-16;
- танкові мостоукладачі;
- обладнання захищеного зв'язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
Під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також до укладання двосторонніх безпекових угод з Україною.