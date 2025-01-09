Пентагон розкрив вміст допомоги Україні: ракети до ППО, обладнання для F-16

У Пентагоні оголосили, що увійшло до пакета військової допомоги для Україні на суму $500 мільйонів, який анонсував очільник відомства Ллойд Остін.

Джерело: заява пресслужби американського оборонного відомства, "Європейська правда"

Деталі: Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.

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За даними Пентагону, до нього увійшли:

Ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони;

ракети класу "повітря-земля";

допоміжне обладнання для F-16;

танкові мостоукладачі;

обладнання захищеного зв'язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також до укладання двосторонніх безпекових угод з Україною.