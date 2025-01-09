Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Пентагон розкрив вміст допомоги Україні: ракети до ППО, обладнання для F-16

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 9 січня 2025, 15:52
Пентагон розкрив вміст допомоги Україні: ракети до ППО, обладнання для F-16
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

У Пентагоні оголосили, що увійшло до пакета військової допомоги для Україні на суму $500 мільйонів, який анонсував очільник відомства Ллойд Остін.

Джерело: заява пресслужби американського оборонного відомства, "Європейська правда"

Деталі: Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.

Реклама:

За даними Пентагону, до нього увійшли:

  • Ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • ракети класу "повітря-земля";
  • допоміжне обладнання для F-16;
  • танкові мостоукладачі;
  • обладнання захищеного зв'язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також до укладання двосторонніх безпекових угод з Україною.

допомога УкраїніСШАППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
Зеленський: КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України
У Харкові знову вдарила російська "Молнія": є потерпілий
Зеленський: Цього року ми хочемо встановити рекорд дронів
ППО збила три крилаті "Іскандери" ворога, що летіли на Кривий Ріг
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: