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Киян попереджають про шум у деяких районах столиці: не несе загроз

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 16:00
Киян попереджають про шум у деяких районах столиці: не несе загроз
фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Столична влада попереджає киян, що у четвер у деяких районах вони можуть чути технологічний шум: він не становитиме жодних загроз.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначено, що 9 січня з 15:00 до 18:00 у деяких районах столиці може спостерігатись технологічний шум, пов’язаний із регламентними випробуваннями обладнання на одному з великих теплоджерел на правому березі.

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Дослівно: "Ситуація контрольована і жодним чином не несе загроз чи ризиків.

Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей".

Київ
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