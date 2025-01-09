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Фіцо посилив свої погрози Україні через зупинку транзиту російського газу

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 16:58
Фіцо посилив свої погрози Україні через зупинку транзиту російського газу
Роберт Фіцо. фото Getty Images

Словацький прем'єр Роберт Фіцо розширив спектр своїх погроз на адресу України у зв'язку з припиненням транзиту російського природного газу Києвом.

Джерело: Teraz.sk із посиланням на слова Фіцо у Брюсселі після переговорів із посадовцями Європейської комісії 9 січня, передає "Європейська правда"

Деталі: Як заявив Фіцо, Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях". 

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Також він зазначив, що на політичному рівні країна може використати право вето на низку рішень в Європейському Союзі. 

Однак, зазначив Фіцо, Словаччина піде на такі кроки тільки в тому випадку, якщо у неї "не буде іншого виходу". 

Він сказав, що його погрози – це можливість показати, як повинен поводитися лідер суверенної країни.

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Фіцо також оголосив, що негайно створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України. 

"Це серйозна проблема, і комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен знає про неї", – заявив словацький прем’єр.

Окремо він високо оцінив "конструктивні переговори", що відбулися в четвер, 9 січня, з Єврокомісією, яка, за його словами, дуже зацікавлена у вирішенні цієї проблеми.

Передісторія:

Словаччинагаз
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