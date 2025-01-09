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У Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 17:54
У Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція
фото поліції

Поліція та Служба безпеки України  працюють на місці вибуху у Білгороді-Дністровському Одеської області.

Джерело: поліція Одещини, місцеві Telegram-канали

Дослівно Нацпол: "На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуації. Обставини встановлюються".   

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Деталі: Правоохоронці повідомляють, що близько 14-ї години у четвер біля однієї із державних установ пролунав вибух.

Внаслідок вибуху, на щастя ніхто не постраждав.

Водночас у Telegram з’явилося відео, на якому зафіксовано, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає біля будівлі один пакет, а інший під припаркованим автомобілем Військової служби правопорядку ЗСУ. Після цього вона йде і за деякий час відбувається вибух.

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Одеська областьвибухСБУполіція
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