У Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція
Поліція та Служба безпеки України працюють на місці вибуху у Білгороді-Дністровському Одеської області.
Джерело: поліція Одещини, місцеві Telegram-канали
Дослівно Нацпол: "На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуації. Обставини встановлюються".
Деталі: Правоохоронці повідомляють, що близько 14-ї години у четвер біля однієї із державних установ пролунав вибух.
Внаслідок вибуху, на щастя ніхто не постраждав.
Водночас у Telegram з’явилося відео, на якому зафіксовано, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає біля будівлі один пакет, а інший під припаркованим автомобілем Військової служби правопорядку ЗСУ. Після цього вона йде і за деякий час відбувається вибух.