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Зеленський на "Рамштайні" поговорив з Остіном про дрони, ППО та підтримку України

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 9 січня 2025, 18:32
Зеленський на Рамштайні поговорив з Остіном про дрони, ППО та підтримку України
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вони обговорили підтримку України.

Джерело: Зеленський у Telegram, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський поділився, що основними темами розмови були:  

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  • ситуація на полі бою;
  • роль дронів на цьому етапі війни;
  • оборонні потреби України щодо безпілотників різних типів. 

"Говорили і про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", – додав президент.

Також цього ж дня Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з міністром оборони Німеччини, на зустрічах йшлося про подальшу роботу Контактної групи з питань оборони України.

Обговорення на зустрічі в четвер на "Рамштайні" були зосереджені на подальшій підтримці України, що призвело до укладення дорожніх карт для подальшої допомоги до 2027 року.

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ЗеленськийСШАРамштайнзброя
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