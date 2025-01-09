Зеленський на "Рамштайні" поговорив з Остіном про дрони, ППО та підтримку України

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вони обговорили підтримку України.

Джерело: Зеленський у Telegram, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський поділився, що основними темами розмови були:

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ситуація на полі бою;

роль дронів на цьому етапі війни;

оборонні потреби України щодо безпілотників різних типів.

"Говорили і про посилення української ППО та перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими країнами", – додав президент.

Також цього ж дня Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з міністром оборони Німеччини, на зустрічах йшлося про подальшу роботу Контактної групи з питань оборони України.

Обговорення на зустрічі в четвер на "Рамштайні" були зосереджені на подальшій підтримці України, що призвело до укладення дорожніх карт для подальшої допомоги до 2027 року.