У Києві в районі залізничного вокзалу перекривали автомобільний рух через аварію тепломагістралі.

Джерело: Патрульна поліція Києва, місцеві телеграм-канали

Дослівно поліція: У зв'язку з проривом труб тепломережі на перехресті вулиць Жилянської – Симона Петлюри рух транспорту ускладнено. На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту поїздки!"

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У Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді.

Відео - телеграм-канал Реальний Київ pic.twitter.com/CfIHCeOMJC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2025

Деталі: На відео із мережі видно, що автівки опинились у гарячій воді.

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Оновлено о 20:56: У КМДА повідомили, що на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження тепломережі.

Теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям, за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла.

Внаслідок аварійної ситуації було пошкоджено будівлі поруч – приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю.