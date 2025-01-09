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Росіяни з артилерії обстріляли Сіверськ: загинули чоловік і жінка

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 19:16
Росіяни з артилерії обстріляли Сіверськ: загинули чоловік і жінка
скриншот мапи Deep State

У четвер російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ Донецької області: загинули двоє мирних мешканців.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "9 січня о 16:00 окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли місто Сіверськ. В епіцентрі ураження опинився приватний сектор.

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Внаслідок атаки від отриманих травм, несумісних з життям, загинули чоловік 55 років та 67-річна жінка. Вони мешкали в сусідніх будинках".

Деталі: Обстрілами пошкоджено два домоволодіння.

За вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (Воєнні злочини, які спричинили загибель людини).

Донецька областьвійна
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