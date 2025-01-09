Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом
Президент Володимир Зеленський 9 січня ввечері прибув до Італії, де планує зустрітися із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні та президентом Серджо Матареллою.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам, передає "Європейська правда"
Деталі: Як розповів речник Зеленського, 9 січня президент планує зустрітися із Мелоні, а у п’ятницю, 10 січня – із президентом Італії Серджо Матареллою.
Никифоров розповів, що серед тем, які Зеленський буде обговорювати в Італії, зокрема входять:
- оборонна підтримка;
- Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:
- координація міжнародних зусиль для досягнення миру:
- євроатлантична інтеграція.
Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.
Зустріч Зеленського із Мелоні відбудеться відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Під час неї, очільник Міноборони Рустем Умєров поспілкувався зі своїм італійським колегою щодо ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні.
Зазначимо, 9 січня мав відвідати Рим й президент США Джо Байден, де, за повідомленням Білого дому, мав зустрітися з Папою Римським Франциском, Мелоні та Маттареллою.
Однак стало відомо, що він не поїде до Італії через пожежі, які вирують у Каліфорнії.