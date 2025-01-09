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FT: У Трампа визнали, що не зможуть швидко завершити війну в Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 9 січня 2025, 20:10
FT: У Трампа визнали, що не зможуть швидко завершити війну в Україні
фото: Getty Images

Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни.

Джерело: Financial Times з посиланням на двох європейських посадовців, які говорили на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовців FT, обговорення з новою командою Трампа в останні тижні показали, що вони ще не вирішили, як урегулювати війну, і що підтримка України продовжиться після інавгурації Трампа 20 січня.

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"Уся команда (Трампа. – Ред.) одержима силою і хоче мати сильний вигляд, тому вони перелаштовують підхід до України", – сказало одне із джерел.

Воно додало, що нова адміністрація США також остерігається порівнянь з виведенням американських військ з Афганістану, і у Трампа не хочуть, щоб подібне повторились в Україні.

Також, ідеться в матеріалі Financial Times, команда Трампа змінила часові рамки вирішення війни в Україні з "24 годин" до кількох місяців, "що європейські партнери розцінили як знак того, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва негайно".

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Як пише FT, європейські співрозмовники переконують Трампа і його команду в тому, що продовження військової допомоги США необхідне, аьи посилити позицію Києва на мирних переговорах і допомогти повернути Москву за стіл переговорів.

Приміром, у грудні представники Франції говорили оточенню Трампа, що зміцнення позицій України на полі бою означає зупинку просування Росії на сході країни, і якщо РФ продовжить захоплювати території, переговорів досягти не вдасться.

Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

ТрампвійнаУкраїнаСША
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