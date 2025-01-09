Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Канада виділила понад $300 мільйонів на військову допомогу Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 9 січня 2025, 21:03
Канада виділила понад $300 мільйонів на військову допомогу Україні
фото: Getty Images

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн" 9 січня оголосив про виділення Україні військової допомоги на 440 мільйонів канадських доларів, що дорівнює понад 305 мільйонів доларів США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Канади

Деталі: У межах нової допомоги Канада скерує 200 мільйонів канадських доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України – на додачу до вже виділених 53 мільйонів.

Реклама:

Ще 100 мільйонів канадських доларів підуть на закупівлю безпілотників українського виробництва за "данською моделлю" – інвестиціями у військове виробництво України.

30 мільйонів канадських доларів витрачені на зимове спорядження для українських військових, а решта 64 мільйони – на "безпілотні камери високої роздільної здатності", вже доставлені в Україну в листопаді-грудні 2024 року.

У Міноборони Канади уточнюють, що оголошена допомога – це частина пакетів, які вже анонсувались раніше: на саміті НАТО 2024 року та в канадському бюджеті на 2024 рік.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань допомоги Україні, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

А США оголосили про останній пакет військової допомоги адміністрації Байдена на 500 мільйонів доларів.

КанадаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоСБУ прийшла з обшуками до ведучого Макса Назарова і оголосила підозру
фотоУ Києві затримали посадовця державного банку – "донатив" на армію РФ
фотоМураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам
відеоДесять "прильотів": дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело
Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Усі новини...
Канада
Заяви Трампа про "51-й штат": Маск публічно нахамив прем'єру Канади і назвав "дівчинкою"
"Жодних шансів": Трюдо відповів на балачки Трампа про Канаду як "51-й штат"
Глава МЗС Канади розкритикувала пропозиції Трампа про вхід до складу США
Останні новини
13:36
біатлонУкраїнець Борковський здобув другу медаль на Універсіаді-2025
13:32
Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців
13:21
Експорт російського вугілля впав до шестирічного мінімуму
13:09
Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ранкового обстрілу
13:00
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
12:40
Німецька "подруга Путіна" закликала припинити постачати зброю Україні
12:28
Провідні канадські банки вийшли з кліматичної коаліції
12:15
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
12:08
тенісСвітоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:00
Місяць вперше внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: