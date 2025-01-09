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Польща дасть Нетаньягу приїхати на 80-річчя звільнення Аушвіца попри ордер МКС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 9 січня 2025, 21:43
Польща дасть Нетаньягу приїхати на 80-річчя звільнення Аушвіца попри ордер МКС
Нетаньягу. Фото - JACQUELYN MARTIN/POOL/AFP via Getty Images

Уряд Польщі ухвалив в четвер, 9 січня, постанову, в якій гарантував "вільну і безпечну участь" премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у вшануванні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст постанови на сайті польського уряду

Деталі: Постанова наголошує, що безпечна участь ізраїльських лідерів в урочистостях з нагоди 80-річчя звільнення концтабору в Освенцимі розглядається "як частина вшанування єврейського народу, мільйони дочок і синів якого стали жертвами Голокосту, вчиненого Третім Рейхом".

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У звʼязку з цим "польський уряд заявляє, що забезпечить вільну і безпечну участь найвищих представників Ізраїлю в цих урочистостях", ідеться в документі.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Польща як держава – учасниця Римського статуту МКС зобовʼязана заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни.

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У Суді заявили, що покладаються на держави-члени у забезпеченні виконання своїх рішень.

Читайте більше про те, чому ордер МКС на арешт премʼєра Ізраїлю бʼє по Україні.

ПольщаІзраїльсуд
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