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Генштаб: На Курському напрямку українські війська відбили 25 атак ворога

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 січня 2025, 22:31
Генштаб: На Курському напрямку українські війська відбили 25 атак ворога
фото - генштаб зсу

Від початку доби 9 січня на фронті відбулось 144 бої. Найгарячіше на Покровському, Курському та Курахвському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 144 бойових зіткнення, противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Стариці та Вовчанська.

Агресор здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, всі атаки вже відбито.

На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 23 боєзіткнення. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку ворог 11 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі островів Козацький та Забич. На Херсон ворог скинув чотири КАБи.

На Курському напрямку українські захисники відбивали 25 атак загарбників, одне боєзіткнення ще триває. Крім того ворог завдав 19 авіаударів, застосувавши 31 КАБ, здійснив 294 артилерійські обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

ГенштабКурська область війнабойові дії
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