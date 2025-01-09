Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий

Умєров на Рамштайні. Фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров стверджує, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") уже погоджене і має відбутись у лютому.

Джерело: Умєров сказав після засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині в четвер, 9 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Умєрова, "ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн".

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"Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (центр координації допомоги під егідою НАТО. – Ред.), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться", – додав він.

Міністр зазначив, що наразі "жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн".

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

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Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що питання про збереження формату вирішуватиме наступна адміністрація, але він є важливим для Києва та партнерів.