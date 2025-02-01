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Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя – ОВА повідомляє про понад 10 ударів

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 02:28
Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя – ОВА повідомляє про понад 10 ударів
наслідки ворожої однієї з атак на Запоріжжя, ілюстративне фото ОВА

Російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів.

Джерело: Голова Запорізької ОВА Іван Федрров

Пряма мова Федорова: "Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час".

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Деталі: За словами Федорова, наслідки масованого удару встановлюються.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння – вибиті вікна, пошкоджений дах. 

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О 2:57 Федоров додав, що, за уточненою інформацією, росіяни скерували на місто 16 безпілотників.

Пряма мова Федорова: "Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів".

Запоріжжяросійсько-українська війна
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