Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя – ОВА повідомляє про понад 10 ударів
Субота, 1 лютого 2025, 02:28
Російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів.
Джерело: Голова Запорізької ОВА Іван Федрров
Пряма мова Федорова: "Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час".
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Деталі: За словами Федорова, наслідки масованого удару встановлюються.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння – вибиті вікна, пошкоджений дах.
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О 2:57 Федоров додав, що, за уточненою інформацією, росіяни скерували на місто 16 безпілотників.
Пряма мова Федорова: "Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів".