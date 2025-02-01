Ранковий удар по Харкову: 1 людина загинула, ще 4 поранені

Вранці 1 лютого під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання у Харкові та Харківському і Берестинському районах. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 4 поранені.

Джерело: Синєгубов у Тelegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах.

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Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби".

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, є влучання у Харкові.

Пряма мова: "Одна жінка отримала поранення, за даними медиків, у важкому стані".

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Деталі: Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до двох.

Оновлено. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, удар по Харкову було здійснено БпЛА типу "Шахед", внаслідок атаки одна людина загибла, а четверо поранені.