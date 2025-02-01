Авіатроща у Філадельфії: у медичному літаку знаходилось 6 людей, у тому числі дитина

Медичний транспортний літак, який впав на будинки в околиці Філадельфії приблизно через 30 секунд після зльоту, перевозив хвору дитину, її матір та ще чотирьох осіб повідомили офіційні особи.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Повідомляється, що усі шестеро на борту літака були з Мексики. Дівчинку лікували у Філадельфії через стан, який загрожував її життю, і після лікування її транспортували додому до Мексики.

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Мексиканська компанія Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, повідомила, що в ньому було шестеро людей, усі вони залишаються зниклими безвісти.

"Наразі ми не можемо підтвердити, що хтось вижив", – йдеться в заяві компанії.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), літак Learjet 55 вилетів з північно-східного аеропорту міста та прямував до національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у Міссурі.

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Аварія сталася менш ніж за 3 милі (4,8 кілометра) від аеропорту Північно-Східної Філадельфії, який в основному обслуговує бізнес-джети та чартерні рейси. Літак встиг піднятися на висоту близько 500 метрів над землею, перше ніж впасти у густонаселеному районі міста.

Падіння літака спричинило пожежу, яка охопила полум'ям кілька будинків.

Станом на 23.00 місцевого часу урядовці штату і міста не могли підтвердити, скільки людей могло загинути на землі після того, як літак врізався в густонаселену частину міста.

Шістьох людей, які перебували на землі під час аварії, госпіталізували. Троє постраждалих залишаються в лікарні, а ще трьох відпустили.

Президент США Дональд Трамп написав на платформі соціальних мереж Truth Social, що було "так сумно" бачити аварію. "Втрачено більше невинних душ, – сказав він. – Наші люди повністю залучені".

У FAA заявили, що розслідуванням керуватиме Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB), яка збирає інформацію про катастрофу.