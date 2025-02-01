Росіяни вдарили по Полтаві: є влучання у житловий будинок

Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок.

Джерело: Полтавська ОВА у Telegram

Дослівно: "Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби".

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Деталі: Влада повідомила, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Перед уим повідомлялось, що росіяни атакували Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.