Росіяни вдарили по Полтаві: є влучання у житловий будинок
Субота, 1 лютого 2025, 08:42
Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок.
Джерело: Полтавська ОВА у Telegram
Дослівно: "Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби".
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Деталі: Влада повідомила, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Перед уим повідомлялось, що росіяни атакували Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.