Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 09:10
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив Грузинський легіон в причетності до протестів
фото: ГУР

Головне управління розвідки України відреагувало на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив бійців "Грузинського легіону" у причетності до протестів у Словаччині, назвавши їх "підпорядкованими" ГУР.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву ГУР Міноборони України

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".

Реклама:

Деталі: В ГУР зазначили, що гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, є надзвичайно серйозною загрозою для України.

У розвідці також підкреслили, що "Грузинський легіон" є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях на найгарячіших ділянках фронту і не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

Щодо звинувачень Фіцо на адресу лідера "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі у ГУР відповіли, що той не має стосунку до української розвідки і не отримує жодних завдань чи доручень ГУР.

РЕКЛАМА:

"Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", – додали у розвідці.

У ГУР підкреслили, що перебувають в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – резюмували у розвідці.

Що було раніше:

  • 31 січня Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.
  • Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".
  • Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни. 
  • На тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

Читайте такожФіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади

СловаччинаФіцоГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
оновлено, фотоУдар росіян по житловому будинку в Полтаві: загинули 3 людини, 10 постраждалих
Авіатроща у Філадельфії: у медичному літаку знаходилось 6 людей, у тому числі дитина
доповненоУ низці областей запровадили аварійні відключення
Російська армія продовжує "повзуче просування" на догоду Путіну – ISW
Трамп хоче запровадити мита на товари з ЄС
Усі новини...
Словаччина
Організатори словацьких протестів заперечили заяву Фіцо про донати "Грузинському легіону"
Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів у Словаччині
Словаччина заборонила в'їзд командиру "Грузинського легіону" нібито через плани держперевороту
Останні новини
09:42
Білий дім підтвердив візит прем'єра Ізраїлю до Трампа
09:10
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
08:58
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів біля 16 населених пунктів
08:42
оновлено, фотоУдар росіян по житловому будинку в Полтаві: загинули 3 людини, 10 постраждалих
08:27
текстКраїна для боротьби. Країна для життя - Михайло Дубинянський
08:25
Авіатроща у Філадельфії: у медичному літаку знаходилось 6 людей, у тому числі дитина
08:06
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів
08:03
доповненоУ низці областей запровадили аварійні відключення
07:38
оновленоРанковий удар по Харкову: 1 людина загинула, ще 5 поранені
07:08
Російська армія продовжує "повзуче просування" на догоду Путіну – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: