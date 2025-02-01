У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів

Головне управління розвідки України відреагувало на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив бійців "Грузинського легіону" у причетності до протестів у Словаччині, назвавши їх "підпорядкованими" ГУР.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву ГУР Міноборони України

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".

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Деталі: В ГУР зазначили, що гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, є надзвичайно серйозною загрозою для України.

У розвідці також підкреслили, що "Грузинський легіон" є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях на найгарячіших ділянках фронту і не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

Щодо звинувачень Фіцо на адресу лідера "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі у ГУР відповіли, що той не має стосунку до української розвідки і не отримує жодних завдань чи доручень ГУР.

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"Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", – додали у розвідці.

У ГУР підкреслили, що перебувають в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – резюмували у розвідці.

Що було раніше:

31 січня Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".

Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.

На тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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