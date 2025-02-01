У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Головне управління розвідки України відреагувало на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив бійців "Грузинського легіону" у причетності до протестів у Словаччині, назвавши їх "підпорядкованими" ГУР.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву ГУР Міноборони України
Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".
Деталі: В ГУР зазначили, що гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, є надзвичайно серйозною загрозою для України.
У розвідці також підкреслили, що "Грузинський легіон" є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях на найгарячіших ділянках фронту і не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.
Щодо звинувачень Фіцо на адресу лідера "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі у ГУР відповіли, що той не має стосунку до української розвідки і не отримує жодних завдань чи доручень ГУР.
"Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", – додали у розвідці.
У ГУР підкреслили, що перебувають в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.
"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – резюмували у розвідці.
Що було раніше:
- 31 січня Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.
- Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".
- Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.
- На тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.
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