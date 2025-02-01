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У Литві вважають, що ЄС зробить помилку, якщо повернеться до закупівлі російського газу

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 10:03
У Литві вважають, що ЄС зробить помилку, якщо повернеться до закупівлі російського газу
фото: Getty Images

Спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс вважає, що було б великою помилкою, якби ЄС повернувся до закупівель газу у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова: "Мені здається, що всі в Європі зрозуміли – є альтернативи, тож повертатися до старого було б великою помилкою, коли знаєш, що це могло б стати знаряддям шантажу, так ми знову зміцнювали б військову промисловість у Росії, яка сьогодні й без того працює на повну потужність".

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Що було раніше:

  • За даними видання FT, європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.
  • Водночас міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив, що країна не розглядає відновлення закупівель російського газу.

ЛитвагазЄСРосія
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