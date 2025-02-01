Зеленський про нічну атаку РФ по Україні: загинуло 6 людей, потрібно більше підтримки

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських загарбників по Україні, заявивши про необхідність для нашої країни більшої підтримки в захисті від російського терору.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини".

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Деталі: За його словами, у Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. "На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - -зазначив він.

Він зазначив, що також пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном.

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Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - написав Зеленський.