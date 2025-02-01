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На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК, його затримали

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 11:44
На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК, його затримали
ілюстративне фото Getty Images

Командування Сухопутних військ повідомило, що 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів.

Джерело: командування Сухопутних військ у Telegram, поліція Полтавщини у Telegram

Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)". 

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Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. 

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів. 

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В сухопутних військах закликали громадян надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним. 

Оновлено. Пізніше у поліції Полтавської області повідомили, що вже затримали чоловіка, який застрелив військового.

Начальник обласної поліції розповів, що з метою оперативного затримання озброєних злочинців правоохоронці негайно розпочали поліцейську операцію.

Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів було місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області їх затримала.

За даними поліції, стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження.

"У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - зазначив начальник поліції.

ТЦКПолтавська область
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