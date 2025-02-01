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У Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 12:29
У Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва, за результатами спецоперації у столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, у грудні 2024 року підозрювана через групу в месенджері пішла на контакт з представником спецслужб РФ. Вона погодилася на співпрацю із ворогом. Її завданням було вчинення теракту, який мав спричинити жертви серед співробітників СБУ".

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Деталі: Підозрювана винайняла помешкання навпроти будівлі одного із структурних підрозділів СБУ та встановила там відеокамери з віддаленим доступом, що дозволило б представникам РФ слідкувати за адмінбудівлею. Також вона принесла до квартири 7 кг тротилу та детонатори для приведення в дію вибухового пристрою.

 

Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі у період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, кажуть в СБУ, потенційний теракт міг спричинити значні жертви серед цивільних перехожих у центральній частині міста.

 

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

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На місці події у затриманої виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

За матеріалами справи, для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші на Телеграм-каналах. За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі. За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

СБУтерактКиїв
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