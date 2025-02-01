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Спецпосланець Трампа заявив, що США мають "гарний, надійний план" щодо закінчення війни в Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 14:43
Спецпосланець Трампа заявив, що США мають гарний, надійний план щодо закінчення війни в Україні
Кіт Келлог, фото: Getty Images

Обраний Дональдом Трампом спецпосланник з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що США мають певний план подальших дій для завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News

Деталі: Келлог наголосив, що розвʼязання питання щодо війни Росії проти України відповідає інтересам США у сфері національної безпеки, наголосивши на альянсі Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

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Пряма мова: "Цього раніше не було. Вони згуртувались і уклали між собою економічні угоди чи угоди про мир. Ми вже бачили північнокорейські війська на полі бою на Курщині в самій Росії, які воювали проти українців.

І я думаю, в нас є гарний, надійний план подальших дій, почати говорити і розібратись".

Більше деталей: На питання про те, якими можуть бути подальші дії адміністрації Трампа стосовно Росії та України, обраний Трампом посланник відмовився говорити про деталі, зазначивши, що "це вирішуватиме президент".

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Він, однак, уточнив, що його команда намагатиметься забезпечити для США "важелі впливу" як на Росію, так і на Україну.

"Я вкрай впевнений, що ми справді можемо чогось досягти. Ці зусилля очолюватиме президент Трамп, і що добре – то це те, що він майстер укладати угоди, він цілком упевнений у тому, що робитиме", – запевнив Келлог.

Передісторія:

  • Кіт Келлог раніше заявляв, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.
  • Він також анонсував візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України

СШАросійсько-українська війна
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