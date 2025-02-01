Спецпосланець Трампа заявив, що США мають "гарний, надійний план" щодо закінчення війни в Україні
Обраний Дональдом Трампом спецпосланник з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що США мають певний план подальших дій для завершення війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News
Деталі: Келлог наголосив, що розвʼязання питання щодо війни Росії проти України відповідає інтересам США у сфері національної безпеки, наголосивши на альянсі Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.
Пряма мова: "Цього раніше не було. Вони згуртувались і уклали між собою економічні угоди чи угоди про мир. Ми вже бачили північнокорейські війська на полі бою на Курщині в самій Росії, які воювали проти українців.
І я думаю, в нас є гарний, надійний план подальших дій, почати говорити і розібратись".
Більше деталей: На питання про те, якими можуть бути подальші дії адміністрації Трампа стосовно Росії та України, обраний Трампом посланник відмовився говорити про деталі, зазначивши, що "це вирішуватиме президент".
Він, однак, уточнив, що його команда намагатиметься забезпечити для США "важелі впливу" як на Росію, так і на Україну.
"Я вкрай впевнений, що ми справді можемо чогось досягти. Ці зусилля очолюватиме президент Трамп, і що добре – то це те, що він майстер укладати угоди, він цілком упевнений у тому, що робитиме", – запевнив Келлог.
Передісторія:
- Кіт Келлог раніше заявляв, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.
- Він також анонсував візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.
Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України