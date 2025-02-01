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Комбінований удар по Україні 1 лютого: ППО знищила 56 ударних БпЛА, є ураження балістикою

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 15:28
Комбінований удар по Україні 1 лютого: ППО знищила 56 ударних БпЛА, є ураження балістикою
інфографіка командування повітряних сил

У ніч на 1 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. За попередніми даними було збито 56 ударних БпЛА різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей, є ураження ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 165-х  повітряних цілей противника:

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  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька обл., РФ);
  • 7 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);
  • 8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря);
  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл., РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря);
  • 123 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда ТОТ АР Крим).

Повітряники повідомили, що за попередніми даними збито 56 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені).

Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.

Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. "Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо", - зазначили в повітряних силах.

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До відбиття повітряного нападу РФ залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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