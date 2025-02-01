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Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після "перемирʼя"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 18:02
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після перемирʼя
Кіт Келлог, фото Getty Images

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Джерело: Келлог в інтервʼю агентству Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Келлога, в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.

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Пряма мова: "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися".

Деталі: За інформацією Reuters, питання проведення виборів є одним із питань, які оточення Трампа обговорює в контексті свого плану завершення війни в Україні.

Серед іншого, кажуть двоє джерел Reuters, Келлог та інші посадовці Білого дому обговорювали, "як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією".

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Представники Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на тому, що "припинення вогню" на полі бою має передувати укладенню "більш тривалої угоди", ідеться в матеріалі Reuters.

За інформацією двох джерел агентства в українській владі, адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця 2025 року.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.

Трампвибориперемир’я
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