СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"

СБУ затримала 5 поплічників Росії, які намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації України.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: У спецслужбі заявили, що прокремлівська організація "Робітничий фронт України" на замовлення РФ намагалася створити протестні рухи у нашій державі.

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Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами.

Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті".

затримання підозрюваного, фото СБУ

Деталі: Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів. Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

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Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель, зазначили в СБУ. Для друку пропагандистської наочності зловмисники обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з РФ, так званого "профспілкового куратора".

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, експертиза підтвердила, що відео та листівки, які поширювала організація, містять ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на підрив мобілізаційної кампанії та перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Під час 19 обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, техніку, комуністичну літературу та іншу символіку.