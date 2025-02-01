Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 19:13
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити повстанський рух
затримання підозрюваного, фото СБУ

СБУ затримала 5 поплічників Росії, які намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації України.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: У спецслужбі заявили, що прокремлівська організація "Робітничий фронт України" на замовлення РФ намагалася створити протестні рухи у нашій державі.

Реклама:

Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами.

Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті".

затримання підозрюваного, фото СБУ
затримання підозрюваного, фото СБУ

Деталі: Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів. Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

РЕКЛАМА:

Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель, зазначили в СБУ. Для друку пропагандистської наочності зловмисники обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з РФ, так званого "профспілкового куратора".

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, експертиза підтвердила, що відео та листівки, які поширювала організація, містять ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на підрив мобілізаційної кампанії та перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Під час 19 обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, техніку, комуністичну літературу та іншу символіку.

сепаратизмСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після "перемирʼя"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Усі новини...
сепаратизм
Зеленський про заборону на переговори з Путіним: Я лідер перемовин, а всім іншим заборонив
В парламенті Абхазії зчинили стрілянину: загинув депутат
Комбата ТрО відсторонили після публікації про його зв'язки з "ДНР"
Останні новини
19:22
У Придністровʼї не виключають, що скоро знову сядуть на російський газ
19:13
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
18:57
Топвійськовий НАТО висловився про вимогу Трампа у 5% ВВП на оборону
18:42
відеоУдар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 8, серед них – дитина
18:36
Глава МЗС Литви: Думки про відновлення експорту газу з РФ – небезпечно хибні
18:27
Січень у Києві: 5 загиблих, 7 поранених, руйнування майже в усіх районах
18:16
Тарифи Трампа можуть порушити торгівлю США на $2,1 трлн
18:10
"Кременчук" здолав херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
18:02
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після "перемирʼя"
17:38
Перебуває під захистом ЮНЕСКО: через атаку РФ в Одесі пошкоджень зазнала будівля обласної філармонії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: