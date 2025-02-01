Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що порушення іншими країнами санкцій проти РФ має трактуватися як співучасть у війні проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський підкреслив, що самостійно Росії б не вдалося завдати Україні такої шкоди від своїх ударів, які відбуваються "буквально щоночі".

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Пряма мова: "Кожен російський "Шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "Іскандери", "Калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка.

Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва.

Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати".