Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 20:35
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що порушення іншими країнами санкцій проти РФ має трактуватися як співучасть у війні проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський підкреслив, що самостійно Росії б не вдалося завдати Україні такої шкоди від своїх ударів, які відбуваються "буквально щоночі".

Реклама:

Пряма мова: "Кожен російський "Шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "Іскандери", "Калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка.

Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва.

Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати".

ЗеленськийсанкціїРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після "перемирʼя"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Усі новини...
Зеленський
Зеленський про нічну атаку РФ по Україні: загинуло 6 людей, потрібно більше підтримки
Зеленський провів Ставку про постачання у війська
Зеленський поговорив із президентом Лівану: запропонував створити продовольчий хаб
Останні новини
20:45
відеоВ інтернаті Суджі під час удару РФ перебували люди, які готувалися до евакуації – Генштаб
20:35
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
20:11
Маск витратив понад $290 млн на підтримку Трампа на виборах
19:59
Покровськ під постійним вогнем: ще один цивільний загинув, іншого поранено
19:56
футболЩе один гравець збірної України перейшов у турецький "Трабзонспор"
19:48
Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура
19:37
Тайвань заборонив усім державним установам використовувати DeepSeek
19:22
У Придністровʼї не виключають, що скоро знову сядуть на російський газ
19:13
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
18:57
Топвійськовий НАТО висловився про вимогу Трампа у 5% ВВП на оборону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: