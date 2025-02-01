Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 21:30
МЗС засудило рекламу російського видання Медуза з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
реклама "Медузи" від берлінського агентства Lure, www.we-are-lure.com/work/meduza/

МЗС України рішуче засудило демонстрацію зображень українців, які постраждали від російської агресії, у рекламному ролику для російського видання "Медуза", що базується в Латвії.

Джерело: МЗС, Детектор медіа

Дослівно МЗС: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа:

Реклама:

Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання "Медуза". Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба".

Деталі: Речник МЗС Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився". Він також заявив, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення.

Як пише "Детектор медіа", спершу про рекламну кампанію "Медузи" повідомила членкиня української ГО "Віче Берлін" Вікторія Фешак.

РЕКЛАМА:

За словами Фешак, вона побачила цей ролик у берлінському кінотеатрі перед сеансом. Відео містило шокуючі кадри війни в Україні, зокрема момент похорону дружини та доньок Ярослава Базилевича, який втратив сім’ю через російську атаку на Львів.

Розробкою цієї реклами для "Медузи" займалося берлінське агентство Lure. За свої послуги агентство не взяло грошей. Гасло кампанії – звучить "Там, де закінчуються інші заголовки, починається "Медуза"".

Зазначається, що відео кампанії базується на новинних кадрах разом з "розповідями з перших вуст" журналістів, які "щодня ризикують своїм життям, щоб донести правду".

У громадській організації "Віче Берлін" різко засудили таку рекламу, звинувативши агентство у маніпуляціях та намаганні представити росіян жертвами війни. Там також закликали припинити показ цієї реклами в європейських містах.

Оновлено: Станом на 21:50 сторінка кампанії, де було розміщено відео з українцями, перестала завантажуватися. 

ЗМІрекламаМЗСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
Усі новини...
ЗМІ
Дональд Трамп та "новинні пустелі" в Україні
Суд арештував ексведучого Макса Назарова: застава 12 мільйонів
ЗМІ дізнались, які рішення ухвалить Трамп на посаді президента США в першу чергу
Останні новини
22:01
відео, оновлено від 18:42Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 9
21:54
Міністр оборони Німеччини: Співпраця Мерца з ультраправими шкодить демократії
21:30
МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
21:13
У сербському Новому Саду – масштабний протест через трагедію на вокзалі
20:45
відеоВ інтернаті Суджі під час удару РФ перебували люди, які готувалися до евакуації – Генштаб
20:35
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
20:11
Маск витратив понад $290 млн на підтримку Трампа на виборах
19:59
Покровськ під постійним вогнем: ще один цивільний загинув, іншого поранено
19:56
футболЩе один гравець збірної України перейшов у турецький "Трабзонспор"
19:48
Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура
Усі новини...
Реклама:
Реклама: