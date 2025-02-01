МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство

МЗС України рішуче засудило демонстрацію зображень українців, які постраждали від російської агресії, у рекламному ролику для російського видання "Медуза", що базується в Латвії.

Джерело: МЗС, Детектор медіа

Дослівно МЗС: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа:

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Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання "Медуза". Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба".

Деталі: Речник МЗС Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився". Він також заявив, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення.

Як пише "Детектор медіа", спершу про рекламну кампанію "Медузи" повідомила членкиня української ГО "Віче Берлін" Вікторія Фешак.

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За словами Фешак, вона побачила цей ролик у берлінському кінотеатрі перед сеансом. Відео містило шокуючі кадри війни в Україні, зокрема момент похорону дружини та доньок Ярослава Базилевича, який втратив сім’ю через російську атаку на Львів.

Розробкою цієї реклами для "Медузи" займалося берлінське агентство Lure. За свої послуги агентство не взяло грошей. Гасло кампанії – звучить "Там, де закінчуються інші заголовки, починається "Медуза"".

Зазначається, що відео кампанії базується на новинних кадрах разом з "розповідями з перших вуст" журналістів, які "щодня ризикують своїм життям, щоб донести правду".

У громадській організації "Віче Берлін" різко засудили таку рекламу, звинувативши агентство у маніпуляціях та намаганні представити росіян жертвами війни. Там також закликали припинити показ цієї реклами в європейських містах.

Оновлено: Станом на 21:50 сторінка кампанії, де було розміщено відео з українцями, перестала завантажуватися.