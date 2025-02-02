Російська армія завдала удару безпілотником по Слобідському району Харкова – ОВА

У ніч на 2 лютого російські окупаційні війська завдали удару дроном по Слобідському району Харкова. Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються."

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Деталі: За словами Терехова, по району було завдано удару ворожим безпілотником. Усі необхідні служби оперативно виїхали на місце події.

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