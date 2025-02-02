Росія застосувала нову тактику протидії українським морським безпілотникам у Чорному морі – ISW
Чорноморський флот Росії використав ракетний безпілотник для знищення українського військово-морського дрона. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це може свідчити про розробку нових методів боротьби з українськими морськими безпілотниками в Чорному морі.
Джерело: ISW
Дослівно: "1 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що російський Чорноморський флот знищив український військово-морський безпілотник за допомогою ударного дрона "Кронштадтський Оріон". За даними російських "воєнкорів", безпілотник було запущено з невстановленого військово-морського корабля, що, ймовірно, стало першим випадком задокументованого використання російського корабля для запуску таких ударних дронів".
Деталі: Аналітики ISW повідомляють, що цей випадок підкреслює новий підхід російських військових до протидії українським морським безпілотникам, які продемонстрували високу ефективність у Чорному морі.
Також у звіті вказується, що російські "воєнкори" закликають російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), щоб ефективно протистояти українським морським безпілотникам.
Дослівно: "Українські сили продемонстрували здатність збивати російські вертольоти Мі-8, що діють над Чорним морем, за допомогою ракет, запущених з ударних морських безпілотників Magura V5.
Водночас удар Чорноморського флоту РФ 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати нейтралізувати цю тактичну адаптацію українських морських безпілотників".
Ключові висновки:
- У ніч із 31 січня на 1 лютого російські війська завдали масованих ударів безпілотниками та ракетами по території України.
- Нещодавній удар російського безпілотника по українському військово-морському дрону свідчить про те, що російські сили розробили новий метод нейтралізації українських можливостей у Чорному морі.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Торецька, тоді як російські війська – біля Часового Яру, Покровська та Курахового.