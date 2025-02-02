Росія застосувала нову тактику протидії українським морським безпілотникам у Чорному морі – ISW

Чорноморський флот Росії використав ракетний безпілотник для знищення українського військово-морського дрона. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це може свідчити про розробку нових методів боротьби з українськими морськими безпілотниками в Чорному морі.

Джерело: ISW

Дослівно: "1 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що російський Чорноморський флот знищив український військово-морський безпілотник за допомогою ударного дрона "Кронштадтський Оріон". За даними російських "воєнкорів", безпілотник було запущено з невстановленого військово-морського корабля, що, ймовірно, стало першим випадком задокументованого використання російського корабля для запуску таких ударних дронів".

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Деталі: Аналітики ISW повідомляють, що цей випадок підкреслює новий підхід російських військових до протидії українським морським безпілотникам, які продемонстрували високу ефективність у Чорному морі.

Також у звіті вказується, що російські "воєнкори" закликають російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), щоб ефективно протистояти українським морським безпілотникам.

Дослівно: "Українські сили продемонстрували здатність збивати російські вертольоти Мі-8, що діють над Чорним морем, за допомогою ракет, запущених з ударних морських безпілотників Magura V5.

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Водночас удар Чорноморського флоту РФ 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати нейтралізувати цю тактичну адаптацію українських морських безпілотників".

Ключові висновки: