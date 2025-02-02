Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Джерело: The Washington Post, Reuters, Трамп в соцмережі Truth Social

Деталі: За повідомленням видання, нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом. Вони передбачають:

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25% тариф на більшість товарів із Канади та Мексики.

10% тариф на імпорт із Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.

10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Президент США Дональд Трамп пояснив це рішення необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією та наркоторгівлею, зокрема постачанням фентанілу до США.

Пряма мова Трампа: "Ми повинні захистити американців, і мій обов’язок як президента — забезпечити безпеку всіх. У своїй передвиборчій кампанії я пообіцяв зупинити потік нелегальних мігрантів і наркотиків, що перетинають наші кордони, і американці в переважній більшості проголосували за це."

Деталі: Трамп стверджує, що постачання фентанілу з Китаю потрапляють до США через Мексику та Канаду, оскільки ці країни не можуть належним чином охороняти свої кордони. Він звинуватив Китай у порушенні зобов’язань щодо скорочення виробництва фентанілу та заявив, що Комуністична партія Китаю "субсидувала та заохочувала" компанії до постачання цієї небезпечної речовини в США.

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У різкій та майже ворожій формі Трамп також розкритикував Канаду та Мексику за їхню роль у сприянні наркоторгівлі.

За його словами, нездатність Канади вжити жорсткіших заходів проти обігу фентанілу становить "незвичайну й екстраординарну загрозу" для США, а мексиканський уряд підтримує "нестерпний альянс" із наркокартелями.

Канада та Мексика одразу пообіцяли вжити заходів у відповідь.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження дзеркальних тарифів на американський імпорт на суму 106 мільярдів доларів. За його словами, тарифи будуть введені у дві хвилі: перша хвиля на 20 мільярдів доларів набуде чинності у вівторок, а решта – через 21 день.

"Ми, безумовно, не прагнемо до ескалації", – сказав Трюдо у зверненні до нації. "Але ми будемо захищати Канаду, канадців і канадські робочі місця".

Мексиканський уряд у відповідь також підготував санкційний пакет, який буде введено найближчим часом.

У своєму дописі в соцмережі Х президентка Мексики Клаудія Шейнбаум категорично відкинула звинувачення Трампа.

"Ми категорично відкидаємо наклеп Білого дому про те, що мексиканський уряд має альянси зі злочинними організаціями. Якщо такий альянс десь і існує, то це з виробниками зброї в США, які продають потужну зброю цим злочинним угрупованням", – написала Шейнбаум.

З моменту вступу на посаду в жовтні її уряд вилучив понад 40 тонн наркотиків, в тому числі 20 мільйонів доз фентанілу, сказала Шейнбаум.

"Якби уряд США та його відомства хотіли щось зробити з серйозним зловживанням фентанілом у своїй країні, вони могли б, наприклад, боротися з продажем наркотиків на вулицях своїх міст, чого вони не роблять", – зауважила вона.

Американські тарифи залишатимуться чинними, доки президент не вирішить, що три країни вжили достатніх заходів для задоволення вимог США.

"У золотий вік Дональда Трампа у нас буде лише легальна імміграція, і жоден американець не помре від китайського/мексиканського/канадського фентанілу", – заявив представник Білого дому.

Президент також призупинив дію мінімальних правил для цих трьох країн, які дозволяють безмитно ввозити в США невеликі пакунки вартістю менше ніж 800 доларів, що, за словами чиновників, є ще одним шляхом потрапляння нелегальних наркотиків на американські вулиці.

Нові тарифи "спричинять величезні витрати в нашій виснаженій інфляцією економіці, водночас наражаючи нас на руйнівну тарифну війну "око за око", яка завдасть шкоди ключовим експортним ринкам, необхідним американським фермерам і виробникам", – заявив президент Американської асоціації виробників одягу та взуття Стів Ламар.

За даними Бюро перепису населення, минулого року американські компанії та споживачі придбали у цих трьох країнах товарів на суму близько 1,3 трильйона доларів, включаючи продукти харчування, електроніку, автомобілі та автозапчастини, а також одяг.

Нові обмеження США потенційно можуть порушити річний обсяг торгівлі на суму понад 2,1 трильйона доларів, повідомляє Reuters.

Національна рада зовнішньої торгівлі та Асоціація споживчих брендів попередили про підвищення цін на товари повсякденного попиту. Мексика є найбільшим постачальником імпортного пива, в той час як Канада постачає майже 60 відсотків американської сирої нафти.

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